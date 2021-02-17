Кидман во время посещения театра получила удар по голове от недовольного зрителя – СМИ

Перед тем как ударить программкой по голове голливудскую актрису Николь Кидман, сидящий позади нее в оперном театре зритель попросил звезду аплодировать коллегам на сцене сидя, а не стоя, пишет The Sydney Morning Herald.

Один из зрителей, сидящих во время представления в оперном театре Сиднея (Австралия) позади голливудской актрисы Николь Кидман, ударил ее по голове программкой, когда она вскочила, чтобы стоя аплодировать актерам. Об этом пишет издание The Sydney Morning Herald cо ссылкой на слова очевидцев происходящего.

Супруг актрисы – австралийский певец Кит Урбан, который присутствовал вместе с ней на премьере, обвинил обидчика жены в нападении и вызвал полицию.

Отмечается, что перед тем, как ударить Кидман, зритель попросил пару аплодировать сидя, но они проигнорировала его просьбу, заявив, что, аплодируя стоя в конце преставления, отдают дань уважения таланту артистов, которые выступали на сцене.

Прибывшая на вызов полиция провела с участниками инцидента разговор, после окончания которого директор театра провел Кидман и Урбана через запасной выход. За кулисами театра пара сфотографировалась с тенором Вирджилио Марино, который исполнил главную роль.

Марино разместил совместное фото с Кидман и Урбаном на своей странице в Instagram.

"Было волнительно выступать, потому что в зале присутствовали Кидман и Урбан", – написал он.

Издание пишет, что обратилось к актрисе и ее мужу за комментарием, но они проигнорировали запрос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VIRGILIO MARINO (@virgilio_marino_tenor)

Кидман и Урбан познакомились в 2005 году, а спустя год оформили отношения. Летом 2020 года пара отмечала 14-летие супружеской жизни.

У пары есть двое детей – Сандэй Роуз (2008) и Фэйт Маргарет (2010). От брака с актером Томом Крузом у Кидман есть двое приемных детей – дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.