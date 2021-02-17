Бульвар Шоубиз
 
17 февраля, 2021
 
Новости

Кидман во время посещения театра получила удар по голове от недовольного зрителя – СМИ

Перед тем как ударить программкой по голове голливудскую актрису Николь Кидман, сидящий позади нее в оперном театре зритель попросил звезду аплодировать коллегам на сцене сидя, а не стоя, пишет The Sydney Morning Herald.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кидман и Урбан вместе посетили премьеру в оперном театре
Кидман и Урбан вместе посетили премьеру в оперном театре
Фото: ЕРА

Один из зрителей, сидящих во время представления в оперном театре Сиднея (Австралия) позади голливудской актрисы Николь Кидман, ударил ее по голове программкой, когда она вскочила, чтобы стоя аплодировать актерам. Об этом пишет издание The Sydney Morning Herald cо ссылкой на слова очевидцев происходящего.

Супруг актрисы – австралийский певец Кит Урбан, который присутствовал вместе с ней на премьере, обвинил обидчика жены в нападении и вызвал полицию.

Отмечается, что перед тем, как ударить Кидман, зритель попросил пару аплодировать сидя, но они проигнорировала его просьбу, заявив, что, аплодируя стоя в конце преставления, отдают дань уважения таланту артистов, которые выступали на сцене.

Прибывшая на вызов полиция провела с участниками инцидента разговор, после окончания которого директор театра провел Кидман и Урбана через запасной выход. За кулисами театра пара сфотографировалась с тенором Вирджилио Марино, который исполнил главную роль.

Марино разместил совместное фото с Кидман и Урбаном на своей странице в Instagram.

"Было волнительно выступать, потому что в зале присутствовали Кидман и Урбан", – написал он.

Издание пишет, что обратилось к актрисе и ее мужу за комментарием, но они проигнорировали запрос.

Кидман и Урбан познакомились в 2005 году, а спустя год оформили отношения. Летом 2020 года пара отмечала 14-летие супружеской жизни.

У пары есть двое детей – Сандэй Роуз (2008) и Фэйт Маргарет (2010). От брака с актером Томом Крузом у Кидман есть двое приемных детей – дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.

Теги: Австралия, Сидней, скандал, Николь Кидман, Кит Урбан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Виторган: Как я могу думать о смерти, когда эти чудеса передо мной – три женщины: Ирочка и мои две малышки?
  Виторган: Как я могу думать о смерти, когда эти чудеса передо мной – три женщины: Ирочка и мои две малышки?
Дмитрий ГОРДОН
  Что такое Clubhouse, почему туда могут попасть не все и как Маск помог популярности соцсети?
  Что такое Clubhouse, почему туда могут попасть не все и как Маск помог популярности соцсети?
Елена КРАВЧЕНКО
"Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости". Главное из резолюции Европарламента по Украине
"Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости". Главное из резолюции Европарламента по Украине
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Хилтон объявила о помолвке
Хилтон объявила о помолвке
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
Jerry Heil: Если нет времени на генеральный ремонт головы, можно сделать косметический тюнинг
Jerry Heil: Если нет времени на генеральный ремонт головы, можно сделать косметический тюнинг
Кидман во время посещения театра получила удар по голове от недовольного зрителя – СМИ
Кидман во время посещения театра получила удар по голове от недовольного зрителя – СМИ
Alyosha и Тополя обменялись в сети публичными сообщениями
Alyosha и Тополя обменялись в сети публичными сообщениями
"Всем уже давно понятно". Полянский прокомментировал отношения с Grosu
"Всем уже давно понятно". Полянский прокомментировал отношения с Grosu
"Принятие ситуации – вот что важно". Демин рассказал, как сын отреагировал на развод родителей
"Принятие ситуации – вот что важно". Демин рассказал, как сын отреагировал на развод родителей
Хименес-Браво показал свое место силы
Хименес-Браво показал свое место силы
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
"Он в командировках, она одна, а я рядом". Паперный рассказал, как увел третью жену из семьи
"Он в командировках, она одна, а я рядом". Паперный рассказал, как увел третью жену из семьи
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
Сын Боярского рассказал о самочувствии госпитализированного артиста
Сын Боярского рассказал о самочувствии госпитализированного артиста
Девятилетняя дочь Ани Лорак завела страницу в Instagram
Девятилетняя дочь Ани Лорак завела страницу в Instagram
"Это дешевле, чем вы думаете". Клопотенко поделился бюджетным рецептом пасты с лососем
"Это дешевле, чем вы думаете". Клопотенко поделился бюджетным рецептом пасты с лососем
"Выдыхаю". Димопулос рассказала о своих мечтах, которые сбылись
"Выдыхаю". Димопулос рассказала о своих мечтах, которые сбылись
Беременная Фролова узнала пол будущего ребенка
Беременная Фролова узнала пол будущего ребенка
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS