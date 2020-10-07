Кидман показала закулисье совместных съемок с Грантом

Голливудская актриса Николь Кидман поделилась в соцсетях видео со съемок постера для рекламы американского мини-сериала "Отыграть назад", в котором она снялась вместе с британским актером Хью Грантом.

Кидман появится в новом мини-сериале в паре с Грантом Фото: ЕРА

Голливудская актриса австралийского происхождения Николь Кидман разместила 6 октября на своей странице в Instagram ролик, в котором запечатлена вместе с британским актером Хью Грантом.

"Немного веселья и много загадок. Закулисье съемок постера для сериала "Отыграть назад", – подписала она ролик.

"Отыграть назад" (The Undoing) – американский мини-сериал. На официальной странице проекта в Instagram сообщается, что его премьера запланирована на 25 октября 2020 года.

Кидман и Грант сыграли в нем главные роли. По сюжету, героиня Кидман расследует исчезновение своего мужа, которого обвиняют в жестоком убийстве. Сценарий мини-сериала написан по мотивам романа Джин Хафф Корелиц "Ты должна была знать".