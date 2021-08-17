"Вы такие красивые". Кидман обнародовала новое фото с мужем

Кидман вышла замуж за Урбана в 2006 году Фото: keithurban / Instagram

Пара позирует в кадре, сидя на скамейке. Во время съемки супруги были одеты в джинсы, высокие ботинки на шуровке и короткие куртки, подобрав одежду в одной цветовой гамме.

"Вы такие красивые", – отреагировали подписчики на фото.

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