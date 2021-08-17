"Вы такие красивые". Кидман обнародовала новое фото с мужем

Пара позирует в кадре, сидя на скамейке. Во время съемки супруги были одеты в джинсы, высокие ботинки на шуровке и короткие куртки, подобрав одежду в одной цветовой гамме.
"Вы такие красивые", – отреагировали подписчики на фото.
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Кидман и Урбан познакомились в 2005 году, а спустя год оформили отношения.
У пары есть двое детей – Сандэй Роуз (2008) и Фэйт Маргарет (2010). От брака с актером Томом Крузом у Кидман есть двое приемных детей – дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.