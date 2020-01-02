Клип на трек Take on Me группы a-ha выпустили в разрешении 4K. Видео
Норвежская группа a-ha на своем YouTube-канале обнародовала клип на песню Take on Me. Видео представлено в разрешении 4K. Ролик снял Стив Бэррон, автор клипа Billy Jean Майкла Джексона. Главная героиня ролика, рассматривая комиксы, становится их героиней. Персонаж молодого человека затягивает ее в параллельную реальность.
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