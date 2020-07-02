Клип южнокорейской группы BlackPink набрал за четыре дня почти 200 млн просмотров. Видео
Клип южнокорейской девичьей группы BlackPink на трек How You Like That презентовали на YouTube-канале коллектива. В ролике участницы группы танцуют в ярких интерьерах, в отдельных эпизодах показана каждая солистка. За первые 24 часа видео на песню How you like that посмотрели более 82 млн раз, а за два дня – более 140 млн. Об этом написало издание Variety. Blackpink, таким образом, поставили рекорд, обойдя своих соотечественников – коллектив BTS. В апреле 2019 года их клип на трек Boy With Luv за первые сутки набрал 74,6 млн просмотров.
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