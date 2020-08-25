"Коли ми станемо собою". Участники группы "Океан Ельзи" записали песню вместе со своими детьми
Украинская группа "Океан Ельзи" 25 августа на своем YouTube-канале презентовала новую композицию и клип к ней под названием "Коли ми станемо собою" – представленный сингл войдет в будущий альбом рок-группы, над которым сейчас работают музыканты. В записи композиции, говорится в релизе, принял участие детский хор, состав которого музыканты называют уникальным – в него вошли дети участников группы и их близких друзей, среди которых Лука, Мила и Вук Еличи, София Туринская, Соломия Олесова, Маричка Вакарчук, Нана и Георгий Фонаревы. По словам режиссера клипа Анны Бурячковой, она постаралась передать в клипе ощущение бессмысленности жизни за стеклянной стеной и наличие возможности выйти за ее пределы.
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