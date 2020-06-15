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15 июня, 2020
 
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"Комары покусали, весь в борще". Дочь Добкина показала сына

Дочь нардепа Михаила Добкина Алла поделилась снимками с годовалым сыном Марком на руках.

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Добкина показала, как выглядит ее сын
Добкина показала, как выглядит ее сын
Фото: alladobkina007 / Instagram

Дочь нардепа от Оппозиционного блока Михаила Добкина Алла Добкина обнародовала в Instagram снимки с сыном Марком. На фото она держит ребенка на руках.

"Моя булочка любимая. Комары покусали, весь в борще. Воскресенье... Может себе позволить", – написала она.

На снимках мальчик запечатлен со следами укусов комаров на лице и в белой футболке с пятнами.

Сына Марка Добкина родила 22 октября 2018 года. Отец ребенка – бизнесмен Олег Гуревич, муж Добкиной.

Алла Добкина – дочь политика от первого брака. Она родилась в 1993 году. У нее есть брат Николай, родившийся в 2000 году, и единоутробные сестры Ева (2007) и Полина (2010).

Теги: Михаил Добкин, дети, Алла Добкина, мальчик, ребенок, комары
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