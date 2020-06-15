"Комары покусали, весь в борще". Дочь Добкина показала сына

Дочь нардепа от Оппозиционного блока Михаила Добкина Алла Добкина обнародовала в Instagram снимки с сыном Марком. На фото она держит ребенка на руках.
"Моя булочка любимая. Комары покусали, весь в борще. Воскресенье... Может себе позволить", – написала она.
На снимках мальчик запечатлен со следами укусов комаров на лице и в белой футболке с пятнами.
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Моя булочка любимая * комары покусали..весь в борще * воскресенье..может себе позволить *
Сына Марка Добкина родила 22 октября 2018 года. Отец ребенка – бизнесмен Олег Гуревич, муж Добкиной.
Алла Добкина – дочь политика от первого брака. Она родилась в 1993 году. У нее есть брат Николай, родившийся в 2000 году, и единоутробные сестры Ева (2007) и Полина (2010).