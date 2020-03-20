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20 марта, 2020
 
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"Коронавирус". Полиграф ШарикOFF выпустил песню. Аудио

Белорусский исполнитель Полиграф ШарикOFF на YouTube-канале "Новый гарлем" презентовал трек "Коронавирус". "Пока все пытаются защитить себя от опасного коронавируса, Полиграф ШарикOFF первым из артистов воспел его в своем новом сингле", – говорится в описании трека. “Мой "Коронавирус" совсем не опасен. Он вызывает не кашель и повышенную температуру, а желание жить и радоваться жизни. И распространять его не только можно, но и нужно: я надеюсь, что по-настоящему вирусным его сделают слушатели”, – прокомментировал премьеру исполнитель.

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Полиграф ШарикOFF: Мой "Коронавирус" совсем не опасен. Он вызывает не кашель и повышенную температуру, а желание жить и радоваться жизни
Полиграф ШарикOFF: Мой "Коронавирус" совсем не опасен. Он вызывает не кашель и повышенную температуру, а желание жить и радоваться жизни
Фото: poligrafofficial / Instagram

видео

Аудио: НОВЫЙ ГАРЛЕМ / YouTube
Теги: аудио, трек, Полиграф Шарикoff, коронавирус
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