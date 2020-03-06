"Новая сила киски". Maruv выпустила песню под именем Shlakoblochina. Аудио
На YouTube-канале Maruv Life разместили трек "Новая сила киски" украинской певицы Maruv. Ролик певица выпустила под именем Shlakoblochina. Она объясняла, что это ее альтер-эго. Трек "Новая сила киски" войдет в мини-альбом Fatality. "Моя киска без прописки. Налей мне виски, налей мне виски. Моя киска, словно искра, будь к ней близко", – поет исполнительница. В треке также присутствует мужской вокал – Fearmuch. "Ты куда, дама? Познакомлю твою киску со своим удавом", – речитативом читает он.
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