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02 января, 2023
 
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Kozak System выступили на вокзале в Киеве и анонсировали концерт победы на стадионе "Лужники", переименованном в честь Бандеры. Видео

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Kozak System минутой молчания почтили память украинских защитников и мирных граждан, которые погибли на войне против российских оккупантов
Kozak System минутой молчания почтили память украинских защитников и мирных граждан, которые погибли на войне против российских оккупантов
Фото: KOZAK SYSTEM / Faceboook

Украинская группа Kozak System 1 января опубликовала в Facebook запись своего выступления, которое состоялось 31 декабря на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

Вход на мероприятие был свободным. Во время выступления музыканты минутой молчания почтили память украинских защитников и мирных граждан, которые на войне против российских оккупантов.

Фронтмен группы Иван Леньо также обратился к украинским защитникам, которые противостоят оккупантам в Бахмуте Донецкой области. 

"Я хотел бы, чтобы все мы здесь из сердца столицы передали привет всем защитникам, которые сейчас на рубежах Бахмута. Братья и сестры, которые на передовой. Сегодня с вами украинцы. Вам там не просто, мы знаем, но мы с вами душой. эмоциями и молитвой. Слава Украине!" – сказал Леньо.

Артист также анонсировал концерт после победы Украины над российскими оккупантами, который состоится на стадионе в Киеве.

"Я предлагаю не на стадионе в Киеве, я предлагаю на стадионе "Лужники" [в Москве], который мы переименуем в честь [лидера Организации украинских националистов]Степана Бандеры. И там будет концерт победы всех-всех украинцев", – добавил один из участников группы.

https://www.facebook.com/kozaksystemband/videos/5891532337573281/

Контекст:

Украинская рок-группа Kozak System была создана в 2012 году музыкантами, которые вышли из состава украинской группы "Гайдамаки". Коллектив состоит из пяти человек, включая фронтмена Ивана Леньо.

После нападения РФ на Украину музыканты выступают с благотворительными концертами в поддержку ВСУ.

Теги: Киев, Степан Бандера, концерт, Kozak System
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