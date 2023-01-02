Kozak System выступили на вокзале в Киеве и анонсировали концерт победы на стадионе "Лужники", переименованном в честь Бандеры. Видео

Kozak System минутой молчания почтили память украинских защитников и мирных граждан, которые погибли на войне против российских оккупантов Фото: KOZAK SYSTEM / Faceboook

Вход на мероприятие был свободным. Во время выступления музыканты минутой молчания почтили память украинских защитников и мирных граждан, которые на войне против российских оккупантов.

Фронтмен группы Иван Леньо также обратился к украинским защитникам, которые противостоят оккупантам в Бахмуте Донецкой области.

"Я хотел бы, чтобы все мы здесь из сердца столицы передали привет всем защитникам, которые сейчас на рубежах Бахмута. Братья и сестры, которые на передовой. Сегодня с вами украинцы. Вам там не просто, мы знаем, но мы с вами душой. эмоциями и молитвой. Слава Украине!" – сказал Леньо.

Артист также анонсировал концерт после победы Украины над российскими оккупантами, который состоится на стадионе в Киеве.

"Я предлагаю не на стадионе в Киеве, я предлагаю на стадионе "Лужники" [в Москве], который мы переименуем в честь [лидера Организации украинских националистов]Степана Бандеры. И там будет концерт победы всех-всех украинцев", – добавил один из участников группы.