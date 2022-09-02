"Красивая великолепная женщина". 64-летняя Стоун в облегающих джинсах отправилась на вечеринку

Стоун: Чувствую себя в 1970-х на вечеринке в сказочном новом ресторане в Марине! Фото: sharonstone / Instagram

Актриса предстала в окружении друзей. Она надела облегающие джинсы с вышивкой и топ с цветочным принтом.

"Чувствую себя в 1970-х на вечеринке в сказочном новом ресторане в Марине!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

"Красивая великолепная женщина", – прокомментировал подписчик mikeedwards752.