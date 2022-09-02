"Красивая великолепная женщина". 64-летняя Стоун в облегающих джинсах отправилась на вечеринку

Актриса предстала в окружении друзей. Она надела облегающие джинсы с вышивкой и топ с цветочным принтом.
"Чувствую себя в 1970-х на вечеринке в сказочном новом ресторане в Марине!" – написала она.
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"Красивая великолепная женщина", – прокомментировал подписчик mikeedwards752.
Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинировалась на премию "Оскар". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория", "Игры богов".