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02 сентября, 2022
 
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"Красивая великолепная женщина". 64-летняя Стоун в облегающих джинсах отправилась на вечеринку

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Стоун: Чувствую себя в 1970-х на вечеринке в сказочном новом ресторане в Марине!
Стоун: Чувствую себя в 1970-х на вечеринке в сказочном новом ресторане в Марине!
Фото: sharonstone / Instagram

64-летняя американская актриса Шэрон Стоун 1 сентября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена с друзьями на вечеринке в стилистике 1970-х годов.

Актриса предстала в окружении друзей. Она надела облегающие джинсы с вышивкой и топ с цветочным принтом.

"Чувствую себя в 1970-х на вечеринке в сказочном новом ресторане в Марине!" – написала она.

"Красивая великолепная женщина", – прокомментировал подписчик mikeedwards752.

Контекст:

Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинировалась на премию "Оскар". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория", "Игры богов".

Теги: ресторан, актриса, вечеринка, Шэрон Стоун, фото
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