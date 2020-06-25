"Красивее и красивее". Худеющая звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон поделилась новым результатом

40-летняя австралийская актриса, сценарист и продюсер Ребел Уилсон в Instagram обнародовала новое фото, на котором позирует в платье красного цвета с глубоким декольте.
"Шоу продолжается", – подписала снимок певица, вероятно, подразумевая процесс похудения, который начала 26 мая.
"Красивее и красивее", – оценили перемены во внешности актрисы фолловеры.
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Издание People, ссылаясь на источник из окружения актрисы, сообщает, что она тренируется шесть раз в неделю и помимо внешних перемен ощущает перемены в самочувствии. По словам собеседника таблоида, актриса стала более уверенной и энергичной.
Раньше актриса выглядела вот так.
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26 мая актриса обнародовала в Instagram свои цели, которых намерена достичь до конца 2020 года. По словам Уилсон, она начала усердно работать над тем, чтобы похудеть до 75 килограммов.