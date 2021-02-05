Бульвар Шоубиз
 
05 февраля, 2021
 
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"Красота – это боль". Американский рэпер вживил в лоб бриллиант стоимостью $24 млн. Видео

Американский рэпер Lil Uzi Vert заявил, что купил розовый бриллиант в 2017 году. По словам артиста, камень стоит так дорого, что он до сих пор продолжает за него платить.

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Lil Uzi Vert: Много кеша на моем лице
Lil Uzi Vert: Много кеша на моем лице
Скриншот: liluziver / Instagram

Американский рэпер Lil Uzi Vert вставил в лоб розовый бриллиант. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав видео, на котором его лицо запечатлено крупным планом.

"Красота – это боль", – написал он.

Впервые этот камень музыкант увидел в 2017 году. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

"Я уже много лет плачу за натуральный розовый бриллиант от [ювелирного бренда] Elliot. Этот камень стоит так дорого, что я плачу за него с 2017 года. Тогда я впервые увидел настоящий розовый бриллиант. Много кеша на моем лице", – написал он.

"Это 10 или почти 11 карат", – добавил он.

Американский ювелир Эллиот Элианте 3 февраля в Instagram разместил видео с участием рэпера, на лбу которого сверкает драгоценный камень.

Издание Huffington Post со ссылкой на Instagram Stories друга рэпера отмечает, что стоимость камня оценивается в $24 млн. 

Lil Uzi Vert (настоящее имя – Саймир Вудс) стал известен после выпуска дебютного сингла Money Longer (2016).

ВИДЕО
Видео: LIL UZI VERT / YouTube
Теги: скандал, рэпер, бриллиант
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