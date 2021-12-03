Бульвар Шоубиз
 
03 декабря, 2021
 
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"Красотка". В сети показали Клопотенко, страстно обнимающего известную украинскую певицу за бедра

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Клопотенко не афиширует личную жизнь
Клопотенко не афиширует личную жизнь
Фото: klopotenko / Instagram

3 декабря в Instagram на странице проекта "Світське життя", который выходит на канале "1+1", опубликовали серию фото с участием украинской певицы Славы Каминской, которая стала репортером одного из эфиров передачи, посетив ресторанную премию.

На заглавном фото Каминская позирует вместе с украинским кулинарным экспертом Евгением Клопотенко. Во время съемки он положил ей руки на бедра и сощурил глаза, глядя в объектив.

"Красотка Слава", – отреагировали пользователи сети.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Свою личную жизнь Клопотенко не афиширует.

Певица Слава Каминская дважды была замужем. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го по 2013-й. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го по 2019-йУ пары есть двое детей: сын Леонард (2014) и дочь Лаура (2015).

Теги: Слава Каминская, Евгений Клопотенко
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