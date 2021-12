"Красотка". В сети показали Клопотенко, страстно обнимающего известную украинскую певицу за бедра

На заглавном фото Каминская позирует вместе с украинским кулинарным экспертом Евгением Клопотенко. Во время съемки он положил ей руки на бедра и сощурил глаза, глядя в объектив.

"Красотка Слава", – отреагировали пользователи сети.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Свою личную жизнь Клопотенко не афиширует.

Певица Слава Каминская дважды была замужем. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го по 2013-й. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го по 2019-й. У пары есть двое детей: сын Леонард (2014) и дочь Лаура (2015).