Кристен Стюарт зарегистрировала брак со своей возлюбленной, сценаристкой Дилан Мейер – СМИ

Фотографии были сделаны в аэропорту Лос-Анджелеса. Представители пары не комментируют возможный брак знаменитостей.

Контекст:

Кристен Стюарт стала широко известна после роли Беллы Свон в фильмах вампирской саги "Сумерки". В 2010 году Стюарт была удостоена специальной награды BAFTA в номинации "Восходящая звезда". Она обладательница французской кинопремии "Сезар" (2015).

Стюарт называет себя бисексуалкой – в 2016 году она совершила каминг-аут. В отношениях с Мейер актриса состоит с 2019 года. До этого она встречалась с с новозеландской моделью Стеллой Максвелл.

С 2008-го по 2012-й год Стюарт состояла в отношениях с британским актером Робертом Паттинсоном.