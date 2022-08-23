"Кто мог подумать, что сбор меда станет моим любимым занятием". Бекхэм в спецкомбинизоне показал, как работает на собственной пасеке. Видео

"Какой кайф. Кто бы мог подумать, что сбор меда станет моим любимым занятием", – подписал он видео, в котором показывает, как с помощью приспособления извлекает соты с медом и перекладывает в емкость.

"Прошу тебя, не носи этот комбинезон дома", – отреагировала на видео супруга Бекхэма, британский дизайнер Виктория Бекхэм.

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Бекхэм начал заниматься пчеловодством в 2020 году, установив несколько ульев возле своего имения. Вот так выглядит пасека Бекхэма с другого ракурса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckham)