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23 августа, 2022
 
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"Кто мог подумать, что сбор меда станет моим любимым занятием". Бекхэм в спецкомбинизоне показал, как работает на собственной пасеке. Видео

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Бекхэм начал заниматься пчеловодством в 2020 году
Бекхэм начал заниматься пчеловодством в 2020 году
Фото: ЕРА

Британский футболист Дэвид Бекхэм августа в Instagram разместил ролик, в котором запечатлен в специальном защитном костюме во время работы на собственной пасеке.

"Какой кайф. Кто бы мог подумать, что сбор меда станет моим любимым занятием", – подписал он видео, в котором показывает, как с помощью приспособления извлекает соты с медом и перекладывает в емкость.

"Прошу тебя, не носи этот комбинезон дома", – отреагировала на видео супруга Бекхэма, британский дизайнер Виктория Бекхэм.

Бекхэм начал заниматься пчеловодством в 2020 году, установив несколько ульев возле своего имения. Вот так выглядит пасека Бекхэма с другого ракурса.

Контекст:

Бекхэм подписал свой первый профессиональный контракт с английским клубом "Манчестер Юнайтед" в 1992 году. В 2011 году он был признан самым высокооплачиваемым футболистом в мире. В 2013 году футболист объявил о завершении карьеры.

Теги: Дэвид Бекхэм, пчелы, Виктория Бекхэм, ролик, пчеловодство
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