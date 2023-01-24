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24 января, 2023
 
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"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами

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Никитюк не афиширует свою личную жизнь
Никитюк не афиширует свою личную жизнь
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк продолжает получать цветы от неизвестных. Об этом она написала 24 января в Instagram, разместив фото, на котором запечатлена с букетом тюльпанов.

Никитюк пошутила, что находит цветы под дверью чужой квартиры, расположенной на 12 этажей ниже.

"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери, но я хочу напомнить, что я в квартире 135, а не 54. На 15-м этаже, а не на третьем", – отметила ведущая.

"Свет часто выключался, без лифта тяжело на 15-й этаж добираться", – пошутили в ответ подписчики.

Контекст:

Личную жизнь Никитюк не комментирует. О том, что кто-то присылает ей цветы, Никитюк сообщила подписчикам в начале января.

Теги: цветы, телеведущая, Леся Никитюк
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