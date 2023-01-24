"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами

Никитюк пошутила, что находит цветы под дверью чужой квартиры, расположенной на 12 этажей ниже.
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери, но я хочу напомнить, что я в квартире 135, а не 54. На 15-м этаже, а не на третьем", – отметила ведущая.
"Свет часто выключался, без лифта тяжело на 15-й этаж добираться", – пошутили в ответ подписчики.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Личную жизнь Никитюк не комментирует. О том, что кто-то присылает ей цветы, Никитюк сообщила подписчикам в начале января.