"Кто-то трусы реже покупает", "Где она их каждую неделю находит?" Волочкова показала свою новую "влюбленность"

Волочкова: В новый год – с влюбленностью! Я всем желаю счастья! Фото: volochkova_art / Instagram

В кадре Волочкова, которой 20 января исполнится 46 лет, позировала в розовом спортивном костюме и с короной на голове, которую она также добавила в виде графического рисунка.

"В новый год – с влюбленностью! Я всем желаю счастья!" – подписала она публикацию.

"Это уже неприлично: так мужиков менять. Хоть бы в тихую, что-ли", – написала evgensha_ya.

"Где она их каждую неделю находит?" – поинтересовался пользователь chiobotovavikki.

"Кто-то трусы реже покупает. Молодец Настя, выбирай. В новом году еще 20 будет", – прокомментировал wagner_rihard.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)