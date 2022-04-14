Кухар: Пока не забрала детей с разных границ, не могла ни дышать, ни плакать

Кухар: Для нас 24 февраля началось в пять утра, когда нам позвонила плачущая няня, оставшаяся у нас дома с нашей маленькой дочкой Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

"23 февраля у нас со Стояновым был спектакль "Жизель" в Ментоне, а на следующий день мы планировали вечером лететь домой в Киев. У нас были куплены билеты на 17.00, прямой рейс Ницца – Киев. Утром, когда началась война, наш рейс отменили. Для нас 24 февраля началось в пять утра, когда нам позвонила плачущая няня, оставшаяся у нас дома с нашей маленькой дочкой. Первые мысли – это состояние сильного шока и полный ступор. Наши дети без нашей защиты, когда в стране началась война, – рассказала Кухар. – Пока не забрала их в разное время и с разных границ, не могла ни дышать, ни плакать".

Кухар отметила, что в Киеве у нее остались родители.