Кухар: Пока не забрала детей с разных границ, не могла ни дышать, ни плакать

"23 февраля у нас со Стояновым был спектакль "Жизель" в Ментоне, а на следующий день мы планировали вечером лететь домой в Киев. У нас были куплены билеты на 17.00, прямой рейс Ницца – Киев. Утром, когда началась война, наш рейс отменили. Для нас 24 февраля началось в пять утра, когда нам позвонила плачущая няня, оставшаяся у нас дома с нашей маленькой дочкой. Первые мысли – это состояние сильного шока и полный ступор. Наши дети без нашей защиты, когда в стране началась война, – рассказала Кухар. – Пока не забрала их в разное время и с разных границ, не могла ни дышать, ни плакать".
Кухар отметила, что в Киеве у нее остались родители.
Кухар и Стоянов после нападения РФ на Украину остались за границей. Они выступают с благотворительными концертами в поддержку Украины.
В комментарии "КП в Украине" балерина рассказала, что €300 тыс., вырученные от продажи билетов на благотворительный концерт в Opera National de Paris, они направили в фонд Alliance Urgences Ukraine.