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18 марта, 2020
 
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Курту Расселу – 69. Как Голди Хоун поздравила мужа с днем рождения

Американские актеры Курт Рассел и Голди Хоун живут в граждансокм браке 37 лет.

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Супруги считают, что им далось сохранить отношения благодаря браку без регистрации
Супруги считают, что им далось сохранить отношения благодаря браку без регистрации
Фото: goldiehawn / Instagram

74-летняя американская актриса Голди Хоун опубликовала в Instagram поздравление своему мужу, американскому актеру Курту Расселу с днем рождения – ему 17 марта исполнилось 69 лет. 

"С днем рождения, дорогой. Люблю тебя", – публично призналась в чувствах Хоун. 

До отношений с Расселом Хоун дважды была замужем. От первого брака с актером Гасом Триконисом у нее есть двое детей – Кейт и Оливер Хадсоны. 

Рассел впервые стал отцом в 1980 году – первая супруга, актриса Сизон Хабли родила ему сына Бостона. Спустя три года актер ушел из семьи к Хоун, а в 1986 году у них родился сын – Уайт Хоун Рассел, который тоже стал актером.

В 2002 году Хоун заявила, что покидает профессию и намерена посвятить себя семье, но в 2016 году актриса вернулась на съемочную площадку.

Хоун активно ведет свою страницу в Instagram, рассказывая подписчикам о своих тренировках и досуге с мужем и детьми.

Хоун и Рассел считаются одной из самых крепких пар в Голливуде – в интервью пара утверждает, что им удалось сохранить отношения благодаря браку без регистрации. 

Теги: актер, Кейт Хадсон, Курт Рассел, Голди Хоун
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