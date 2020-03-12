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13 марта, 2020
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Левочкин поддерживает тренд президента". Стилист Барбарчук прокомментировала образ нардепа от ОПЗЖ в "валенках"

Украинский стилист Илона Барбарчук в эксклюзивном комментарии изданию "ГОРДОН" предположила, что нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Левочкин в своем образе с использованием обуви из войлока поддержал фэшн-тренд, заданный президентом Украины Владимиром Зеленским – отказ от строгого делового стиля.

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Барбарчук: В Верховной Раде смарт- и бизнес-кэжуал допустимы
Барбарчук: В Верховной Раде смарт- и бизнес-кэжуал допустимы
Фото: Илона Барбарчук / Facebook

Украинский стилист Илона Барбарчук в эксклюзивном комментарии изданию "ГОРДОН" отметила, что войлочная обувь, в которой нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Левочкин появился в Верховной Раде, является актуальным трендом.

"Нардеп выбрал образ в стиле смарт-кэжуал. Подобные мокасины производят известные бренды: французский Celine, итальянский Isaia, украинский бренд Crafta", – рассказала Барбарчук.

Стилист отметила, что в современных реалиях такая обувь допустима для офиса.

"По деловому этикету подобная обувь допускается, если это не официальные переговоры. Верховная Рада для нардепов – это офис. А здесь смарт- и бизнес-кэжуал допустимы. Возможно, Левочкин поддерживает тренд президента – отказ от строгого делового стиля", – отметила она.

Относительно ассоциации с российской традиционной обувью Барбарчук добавила, что это стереотипы и никакого отношения к РФ подобные мокасины не имеют.

"Образ Левочкина свидетельствует о том, что мода внедряется в политические круги тоже", – подытожила стилист.

Подобные мокасины украинского бренда Crafta продаются за 1,6 тыс. грн.

Обувь из войлока, в которой Левочкин появился в Верховной Раде, раскритиковали пользователи Facebook. Фото обуви нардепа размещал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/3808389635845294

47-летний Сергей Левочкин с 2019 года возглавляет исполнительный комитет партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он руководил штабом кандидата в президенты Юрия Бойко во время президентских выборов 2019 года.

Теги: Сергей Левочкин, Владимир Зеленский, мода и красота, эксклюзив
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