"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной

Российский адвокат Сергей Жорин заявил, что его клиент, 73-летний шоумен Бари Алибасов намерен расторгнуть брак с 81-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Алибасов: Уже не вернуть наши отношения, которые были десятки лет назад Фото: vm.ru / Instagram

73-летний российский шоумен и продюсер Бари Алибасов инициировал бракоразводный процесс с 81-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом на своей странице в Instagram 18 августа заявил адвокат Алибасова Сергей Жорин, опубликовав видеозаявление своего клиента.

"Надо немедленно развестись с [Федосеевой]-Шукшиной, потому что то безобразие, которое творится в ее семье... С появлением [дочери] Ольги Лида вообще, по-моему, с ума сошла. Надо разводиться. Причина простая – уже не вернуть наши отношения, которые были десятки лет назад", – заявил на обнародованном Жориным видео Алибасов.

Он подчеркнул, что желает расторгнуть брак "как можно скорее".

Алибасов и Федосеева-Шукшина зарегистрировали брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГСа в Москве.

В июне 2020 года в эфире программы "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Шукшина заявила, что у нее нет даже копии свидетельства о регистрации брака.

"Какой развод, интересно? Я сейчас новый паспорт получила, там нет никакого штампа о браке", – призналась она.

От первого мужа Вячеслава Воронина у Федосеевой-Шукшиной есть дочь Анастасия (1960), внучка Лаура и правнук Мартин. От второго мужа, писателя и режиссера Василия Шукшина – дочь Мария Шукшина (1967), внучка Анна, правнук Вячеслав, внуки Макар, Фома и Фока; дочь Ольга Шукшина (1968), внук Василий.

Бари Алибасов был женат на Виктории Максимовой, которая работала его пресс-атташе. В браке родился ребенок, но Алибасов утверждает, что не является его отцом. У продюсера есть сын Бари (1985 года рождения) от первого брака. По утверждению школьной возлюбленной Алибасова Светланы Боховчук, она родила от продюсера дочь Веру.