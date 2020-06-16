Лидер Muse Беллами познакомил восьмилетнего сына от Хадсон с новорожденной дочерью от Эванс

Фронтмен британской группы Muse Мэттью Беллами поделился в социальных сетях снимком своих детей – восьмилетнего сына Бингема от актрисы Кейт Хадсон и новорожденной дочери Ловеллы Доун от модели Элль Эванс.

7 июня Беллами стал отцом во второй раз Фото: mattbellamy / Instagram

Фронтмен британской группы Muse Мэттью Беллами разместил в Instagram фото, на котором запечатлена его новорожденная дочь Ловелла Доун со своим старшим братом – восьмилетним Бингемом.

"Большая любовь брата", – подписал снимок музыкант.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Big brotherly love Публикация от Matt Bellamy (@mattbellamy) 15 Июн 2020 в 6:58 PDT

Мэттью Беллами женился на 29-летней модели Элль Эванс в августе 2019 года. 7 июня 2020 года Эванс родила Беллами дочь. Девочку назвали Ловелла Доун.

Бингем – старший сын Беллами, матерью которого является актриса Кейт Хадсон. Беллами и Хадсон начали встречаться в 2010 году, а спустя пять лет завили о расставания, сохранив дружеские отношения. Летом 2020 году Бингему исполнится девять лет.

