Лидер Muse Беллами познакомил восьмилетнего сына от Хадсон с новорожденной дочерью от Эванс

Фронтмен британской группы Muse Мэттью Беллами разместил в Instagram фото, на котором запечатлена его новорожденная дочь Ловелла Доун со своим старшим братом – восьмилетним Бингемом.
"Большая любовь брата", – подписал снимок музыкант.
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Мэттью Беллами женился на 29-летней модели Элль Эванс в августе 2019 года. 7 июня 2020 года Эванс родила Беллами дочь. Девочку назвали Ловелла Доун.
Бингем – старший сын Беллами, матерью которого является актриса Кейт Хадсон. Беллами и Хадсон начали встречаться в 2010 году, а спустя пять лет завили о расставания, сохранив дружеские отношения. Летом 2020 году Бингему исполнится девять лет.