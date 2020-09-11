Lovemachine. В новом клипе Кончита Вурст с голым торсом обнимает певца Лу Асриля. Видео
Победитель "Евровидения 2014" австрийский певец Том Нойвирт, выступающим под именем своего творческого альтер эго Кончиты Вурст, презентовал на своем YouTube-канале клип на трек Lovemachine. В записи песни и съемках клипа принял участие австрийский исполнитель Лу Асриль. В определенных эпизодах ролика певцы предстают с оголенными торсами, в объятиях друг друга. Кончита Вурст появляется с розовыми волосами, Асриль – с голубыми.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.