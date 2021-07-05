"Любовь, это любовь!" Джулия Робертc с мужем отпраздновали гиацинтовую свадьбу

Робертс: 19 лет. И это лишь начало Фото: juliaroberts / Instagram

В честь памятного события 53-летняя Роберт выложила на своей странице в Instagram селфи с с 52-летним супругом.

"19 лет. И это лишь начало", – подписала фото актриса.

Снимок получил почти 627 тыс. лайков и всего 13 комментариев, поскольку у актрисы закрытый аккаунт (то есть ограниченное число пользователей могут видеть или комментировать ее подписчики).

"Любовь, это любовь! Счастливой годовщины", – пожелала подписчица актрисы с ником californiatipi.

"Лучшая пара из когда-либо существовавших" – написал engelmanandco.

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Муж актрисы также разместил в сети архивный кадр с супругой. Он был сделан еще до их свадьбы. На снимке актриса без макияжа и в серой кофте, а Модер – в худи и бейсболке.

"Сегодня мы начинаем наш 20-й год брака. Эта фотография была сделана на пыльной дороге до этой великой идеи пожениться. Просто однажды я ухватился за эту прекрасную девушку. Это было в эпический день", – написал супруг Робертс.

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