"Любовь и монстры". Вышел трейлер фильма с Диланом О’Брайеном и Майклом Рукером. Видео
На YouTube-канале Movieclips Trailers разместили трейлер фильма "Любовь и монстры". Действие ленты происходит в постапокалиптическом мире, после того как гигантские монстры захватили Землю. Главному герою приходится жить под землей, чтобы избежать встречи с чудовищами. После того как ему удалось связаться со своей школьной подругой, герой решает отправиться к ней. Роли исполнили Дилан О’Брайен, Джессика Хенвик, Майкл Рукер, Эллен Холлман, Ариана Гринблатт и Ларри Седар. Режиссер – Майкл Мэтьюз. Мировая премьера картины запланирована на 16 октября 2020 года.
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