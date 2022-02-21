  "Люди, когда занимают должности, – у них сносит крышу". Легкоатлетка Саладуха рассказала, как стала "Слугой народа" и попала в Раду

Саладуха: Когда меня пригласили, думаю: "Ну что идти или не идти? Наверное, все-таки пойду и попробую" Фото: olga_saladukha / Instagram

"С [олимпийским чемпионом, борцом греко-римского стиля] Жаном [Беленюком] нас пригласили в команду – команда [будущего] президента [Украины Владимира Зеленского]. Еще давно-давно я себе думала: "Может быть, пойти в политику, понять, как это все работает?" Потому что это действительно лучшая площадка, где можно что-то изменить, улучшить. А когда ты проходишь с детства какой-то пусть – ты видишь, как устроены школы, у тебя есть уже определенный опыт. У меня опыт – практически 30 лет в спорте. И когда меня пригласили, думаю: "Ну что, идти или не идти? Наверное, все-таки пойду и попробую", – рассказала спортсменка.

По словам Саладухи, статус нардепа не изменил ее характер.

"Третий год в политике – многие люди, когда занимают определенные должности, – у них сносит крышу, земля уходит из-под ног. Мне сейчас говорят: "Как ты осталась тем же человеком, искренним, добрым", – отметила она.

Нардеп отметила, что хочет на законодательном уровне "заставить детей двигаться" в школах и детских садах.

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Видео: ОСТРОВ / YouTube