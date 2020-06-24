Майли Сайрус заявила, что больше шести месяцев не употребляла алкоголь и ей нравится быть трезвой

27-летняя американская певица Майли Сайрус призналась, что пила, пытаясь заглушить чувство ненужности.

По словам певицы, алкоголь помогал ей справиться с проблемами Фото: ЕРА

27-летняя американская певица Майли Сайрус заявила, что больше шести месяцев не употребляет алкоголь. Отказ от спиртного стал для нее вынужденной мерой – в ноябре 2019 года певица перенесла операцию на голосовых связках. Об этом она рассказала в интервью Variety.

По словам певицы, алкогольная зависимость проявилась у нее на фоне чувства ненужности и покинутости. Сайрус подчеркнула, что ее близкие родственники также имеют проблемы с зависимостью от препаратов и психическим здоровьем.

Сайрус отметила, что трезвый образ жизни стал для нее целью, так как она поставила перед собой задачу совершенствовать свои профессиональные навыки.

Певица призналась, что научилась быть в хорошем настроении без алкоголя и ценит трезвость за возможность просыпаться в состоянии готовности, а не безысходности.

Майли Сайрус получила мировую славу, снявшись в главной роли в сериале "Ханна Монтана".

В 2007 году Сайрус заключила контракт с Hollywood Records и начала сольную карьеру певицы.