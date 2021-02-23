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23 февраля, 2021
 
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Макаревич с женой показал, как приготовить кляр для мясных и рыбных блюд. Видео

По словам жены российского музыканта Андрея Макаревича Эйнта Кляйн, для приготовления кляра понадобится обязательно ледяная вода.

 
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Макаревич и Кляйн поженились в 2019 году
Макаревич и Кляйн поженились в 2019 году
Фото: Einat Klein / Facebook

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич вместе со своей женой Эйнат Кляйн записал на видео процесс приготовления мяса или рыбы в кляре. Ролик опубликован на YouTube-канале артиста 21 февраля. 

По словам жены Макаревича, для приготовления кляра понадобится обязательно ледяная вода, по одной столовой ложке пшеничной и рисовой муки, половина столовой ложки кукурузного крахмала, немного  разрыхлителя, соль, перец, сухие прованские травы или любая другая приправа по вкусу.

"Перемешайте, но не взбалтывайте. Обмакивайте в смесь мясо или рыбу и жарьте в глубоком масле", – порекомендовала супруга Макаревича.

Певец отметил, что кляр, приготовленный по этому рецепту также подойдет для жарки луковых колец и перца.

ВИДЕО
Видео: Смак Андрея Макаревича / YouTube

Макаревич родился в 1953 году в Москве. В 1968 году с одноклассниками организовал ансамбль The Kids. Спустя год появилась группа Time Machines, которая исполняла кавер-версии песен The Beatles и The Rolling Stones. В 1974 году Time Mashines была переименована в "Машину времени". За полстолетия коллектив выпустил около 30 альбомов. Макаревич является основным автором текстов, а также композитором и исполнителем значительной части песен коллектива.

В 2019 году Макаревич женился четвертый раз – его супругой стала израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн, которая младше музыканта на 30 лет. От предыдущих отношений у музыканта есть трое детей: две дочери и сын.

Теги: Андрей Макаревич, семья, мясо, кулинария, Эйнат Кляйн, рецепт
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