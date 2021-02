  Макаревич с женой показал, как приготовить кляр для мясных и рыбных блюд. Видео

По словам жены российского музыканта Андрея Макаревича Эйнта Кляйн, для приготовления кляра понадобится обязательно ледяная вода.

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич вместе со своей женой Эйнат Кляйн записал на видео процесс приготовления мяса или рыбы в кляре. Ролик опубликован на YouTube-канале артиста 21 февраля.

По словам жены Макаревича, для приготовления кляра понадобится обязательно ледяная вода, по одной столовой ложке пшеничной и рисовой муки, половина столовой ложки кукурузного крахмала, немного разрыхлителя, соль, перец, сухие прованские травы или любая другая приправа по вкусу.

"Перемешайте, но не взбалтывайте. Обмакивайте в смесь мясо или рыбу и жарьте в глубоком масле", – порекомендовала супруга Макаревича.

Певец отметил, что кляр, приготовленный по этому рецепту также подойдет для жарки луковых колец и перца.

ВИДЕО

Видео: Смак Андрея Макаревича / YouTube

Макаревич родился в 1953 году в Москве. В 1968 году с одноклассниками организовал ансамбль The Kids. Спустя год появилась группа Time Machines, которая исполняла кавер-версии песен The Beatles и The Rolling Stones. В 1974 году Time Mashines была переименована в "Машину времени". За полстолетия коллектив выпустил около 30 альбомов. Макаревич является основным автором текстов, а также композитором и исполнителем значительной части песен коллектива.

В 2019 году Макаревич женился четвертый раз – его супругой стала израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн, которая младше музыканта на 30 лет. От предыдущих отношений у музыканта есть трое детей: две дочери и сын.