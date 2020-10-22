МакКонахи признался, что в 15 лет был изнасилован, а в 18 терпел домогательства мужчины

50-летний голливудский актер Мэттью МакКонахи рассказал о первом сексуальном контакте.

Макконахи: Я был уверен, что попаду в ад из-за добрачной связи Фото: officiallymcconaughey / Instagram

Голливудский актер Мэттью МакКонахи признался, что в 15 лет впервые пережил сексуальное насилие. Об этом он написал в своей автобиографии "Зеленые огни", выдержки из которой опубликовало издание Mirror.

"Меня впервые вынудили заняться сексом, когда мне было 15 лет. Я был уверен, что попаду в ад из-за добрачной связи", – признался актер.

Как пишет Макконахи, в 18-летнем возрасте он потерял сознание, находясь в фургоне, и его стал домогаться взрослый мужчина. Актер подчеркнул, что, невзирая ни на что, настроен оптимистично.

"У меня есть много доказательств того, что мир замыслил сделать меня счастливым", – отметил он.

Мэттью Макконахи родился 4 ноября 1969 года в Ювалде, штат Техас. Наиболее известные картины с его участием – "Далласский клуб покупателей", "Линкольн для адвоката", "Супер Майк", "Мад", "Киллер Джо", "Интерстеллар". Актер является обладателем премии "Золотой глобус" и "Оскар".