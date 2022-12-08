Бульвар Шоубиз
 
08 декабря, 2022
 
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"Марш жінок" о проекте "5 канала": Журналисток обнажили и сфотографировали тело, которое должны использовать мужчины для "вдохновения"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
12 участниц проекта позировали для календаря, прикрыв интимные места оружием
12 участниц проекта позировали для календаря, прикрыв интимные места оружием
Фото: Pavlo Nuss / Facebook

Украинская общественная организация "Марш жінок" 8 декабря на своей странице в Instagram отреагировала на скандал, связанный с благотворительным проектом сотрудниц "5 канала" в поддержку ВСУ, в рамках которого они снялись без белья и одежды для календаря.

"Раньше в таких дискуссиях все было проще. Были преимущественно моралисты и защитницы прав женщин. Но, кажется, за последние 10 лет мы, феминистки, многое сделали для изменения ситуации. Поэтому сейчас имеем "переходный этап", где многие уже изучили слоган "мое тело – мое дело", но еще не проанализировали глубокий смысл, который стоит за этим слоганом", – говорится в публикации. 

Представители организации подчеркнули, что "в обнажении женщины нет ничего плохого".

"Но мы еще не пришли к смыслам и условиям, в которых она это сделала, – отмечается в заявлении. – Многим кажется очевидным сравнение с фотосессией австралийских мужчин-пожарных. Будто по форме – это похожие истории. Но у них совершенно разный контекст и смысл. В фотосессии мужчин-пожарных есть действие, лицо и смысл. Женщин-журналисток обнажили, положили на них оружие и сфотографировали только тело, которое должны использовать мужчины для "вдохновения".

Контекст:

Украинский "5 канал" 6 декабря, ко Дню Вооруженных сил Украины, презентовал календарь с изображением своих сотрудниц, которые снялись без одежды и белья. 12 участниц проекта позировали, прикрывая интимные места оружием. Организаторы заявили, что все деньги, вырученные от продажи календаря, будут направлены на помощь ВСУ. 

Представители общественных, правозащитных и медийных организаций осудили публикацию календаря с голыми журналистками, обвинив их в продвижении сексистских нарративов.

Теги: оружие, ВСУ, скандал, календарь, фотосессия, женщины, Марш женщин, одежда
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