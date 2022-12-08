"Марш жінок" о проекте "5 канала": Журналисток обнажили и сфотографировали тело, которое должны использовать мужчины для "вдохновения"

"Раньше в таких дискуссиях все было проще. Были преимущественно моралисты и защитницы прав женщин. Но, кажется, за последние 10 лет мы, феминистки, многое сделали для изменения ситуации. Поэтому сейчас имеем "переходный этап", где многие уже изучили слоган "мое тело – мое дело", но еще не проанализировали глубокий смысл, который стоит за этим слоганом", – говорится в публикации.

Представители организации подчеркнули, что "в обнажении женщины нет ничего плохого".

"Но мы еще не пришли к смыслам и условиям, в которых она это сделала, – отмечается в заявлении. – Многим кажется очевидным сравнение с фотосессией австралийских мужчин-пожарных. Будто по форме – это похожие истории. Но у них совершенно разный контекст и смысл. В фотосессии мужчин-пожарных есть действие, лицо и смысл. Женщин-журналисток обнажили, положили на них оружие и сфотографировали только тело, которое должны использовать мужчины для "вдохновения".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марш Жінок (@marshzhinok)