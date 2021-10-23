Бульвар Шоубиз
 
23 октября, 2021
 
Новости

Майли Сайрус засветила промежность в растяжке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сайрус: Гибкость ключ к стабильности
Сайрус: Гибкость – ключ к стабильности
Фото: mileycyrus / Instagram

Американская певица Майли Сайрус 21 октября обнародовала в Instagram снимок из фотосессии для журнала Interview.

"Гибкость – ключ к стабильности", – подписала певица снимок.

На снимке Сайрус одета в черный топ и фиолетовые трусы. Лежа на спине, она закинула ногу вверх, сделав упражнение, похожее на полушпагат.

Контекст:

Майли Сайрус родилась 23 ноября 1992 года в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Она получила мировую славу, снявшись в главной роли в сериале "Ханна Монтана". В 2007 году Сайрус заключила контракт с Hollywood Records и начала сольную карьеру певицы.

В ее дискографии семь студийных альбомов.

Теги: Майли Сайрус, фотосессия, шпагат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Главное
Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Главное
  Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия
  Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия
Алеся БАЦМАН
Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5 10 лет
Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5–10 лет
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ярославский в преддверии Хэллоуина поделился рецептом тыквенного тирамису
Ярославский в преддверии Хэллоуина поделился рецептом тыквенного тирамису
"Редко удается находить искренних людей". Хименес-Браво заговорил об участии в шоу "Холостяк"
"Редко удается находить искренних людей". Хименес-Браво заговорил об участии в шоу "Холостяк"
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
"Я сама пью водку. Но только в коктейлях". Фреймут поделилась правилами "водочного" этикета
"Я сама пью водку. Но только в коктейлях". Фреймут поделилась правилами "водочного" этикета
"Сердце разбивается, потому что у тебя отняли их детство". Спирс поделилась архивными фото с детьми
"Сердце разбивается, потому что у тебя отняли их детство". Спирс поделилась архивными фото с детьми
"Открывает чакры". Alyosha похвасталась стройной фигурой в белье
"Открывает чакры". Alyosha похвасталась стройной фигурой в белье
Звезда сериала "Игра в кальмара" Чон Хо Ен поделилась стильным образом на осень
Звезда сериала "Игра в кальмара" Чон Хо Ен поделилась стильным образом на осень
"Пока разденешь – перехочешь"."Холостяк" Заливако с возлюбленной удивили подписчиков нарядами в стиле XVIII века
"Пока разденешь – перехочешь"."Холостяк" Заливако с возлюбленной удивили подписчиков нарядами в стиле XVIII века
"Уверенность в себе – лучший наряд". Девушка фронтмена Måneskin поделилась откровенными фото в кожаном боди
"Уверенность в себе – лучший наряд". Девушка фронтмена Måneskin поделилась откровенными фото в кожаном боди
"Моя Катруся – большая молодец!" Горбунов показал, чем занимается Осадчая не на съемках и вне дома
"Моя Катруся – большая молодец!" Горбунов показал, чем занимается Осадчая не на съемках и вне дома
  "Она глава нашей семьи". Гройсман заявил, что всегда советуется с женой по "новым людям и должностям"
  "Она глава нашей семьи". Гройсман заявил, что всегда советуется с женой по "новым людям и должностям"
  "Нежный, сочный и румяный". Цыпленок табака. Рецепт популярного блюда грузинской и турецкой кухни
  "Нежный, сочный и румяный". Цыпленок табака. Рецепт популярного блюда грузинской и турецкой кухни
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский прилетел в Украину с женой-танцовщицей. Фото
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский прилетел в Украину с женой-танцовщицей. Фото
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Слишком опасные фото", "Какие ракурсы". Тина Кароль оголилась в поддержку нового альбома
"Слишком опасные фото", "Какие ракурсы". Тина Кароль оголилась в поддержку нового альбома
"Страна в опасности", "Красное сухое – лучший витамин". Аваков рассказал, почему "недруги" не дождутся его смерти
"Страна в опасности", "Красное сухое – лучший витамин". Аваков рассказал, почему "недруги" не дождутся его смерти
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS