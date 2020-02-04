Maze. Вышел клип на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
Украинская группа MoonZoo на своем YouTube-канале презентовала клип на песню Maze, с которой примет участие в нацотборе на "Евровидение 2020". В ролике показано выступление музыкантов на вечеринке. Режиссер – Максим Соснов. "Песня рассказывает о нескольких секундах, которые случались с каждым из нас и иногда кардинально меняли наши жизни. Она о моменте, когда ты смотришь на экран телефона и колеблешься, набрать ли номер любимого человека. Мы часто блуждаем по лабиринту неуверенности и колебаний, строя отношения с близкими. Выход из этого лабиринта очень прост: стоит отбросить промедления и как можно быстрее сделать первый шаг", – писали музыканты в Facebook. Группа MoonZoo выступят во втором полуфинале, 15 февраля.
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