"Медиамир". В новом клипе Пенкина показали его двойника. Видео
Российский певец Сергей Пенкин выпустил клип на песню "Медиамир". Видео разместили на канале StarPro в YouTube. "Обнуление как тренд сезона. Вот и Сергей Пенкин не отстает от времени – Принц Серебряный кардинально меняет свое творчество и образ. Кажется, что артист, выступавший последнее время в образе любимца женщин и поющий исключительно о любви счастливой и не случившейся, возвращается к истокам своего творчества – к эпатажу, умению поражать и не оставлять никого равнодушным", – говорится в описании клипа. Режиссер – Хиндрек Маасик. Съемки ролика проходили в Таллинне в период начала карантина в связи с пандемией коронавируса – весной 2020 года. По сюжету Пенкин узнает о том, что у него есть двойник-самозванец, и решает бороться с ним. Роль двойника исполнил эстонский стилист Алексей Солтан.
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