Мендес и Гослинг все же поженились – Daily Mail

Ева Мендес и Райан Гослинг вместе уже 11 лет, растят двоих детей, но за все это время так и не дошли до алтаря. Но недавнее интервью Мендес дало повод думать, что актеры все же узаконили свои отношения, пишет сайт.

В интервью австралийскому телеканалу Мендес мимоходом назвала Гослинга своим "мужем".

"Здесь все такие гостеприимные, и мой муж Райан здесь, и мы отлично проводим время", — сказала она.

Журналисты обратились за информацией к представителям актеров, но те комментарии давать отказались, пишет People.

Слухи о женитьбе парочки косвенно подтверждает и новое фото Евы Мендес в ее Instagram. На фото она закрывает глаза рукой, на которой видно тату с фразой "де Гослинг".

Использование "de" или "of" в латиноамериканской культуре объединяет фамилию женщины с фамилией ее мужа после замужества, а это означает, что татуировка звезды может быть данью титулу "миссис Гослинг", пишет People.

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