Мендес и Гослинг все же поженились – Daily Mail

Ева Мендес и Райан Гослинг вместе уже 11 лет, растят двоих детей, но за все это время так и не дошли до алтаря. Но недавнее интервью Мендес дало повод думать, что актеры все же узаконили свои отношения, пишет сайт.
В интервью австралийскому телеканалу Мендес мимоходом назвала Гослинга своим "мужем".
"Здесь все такие гостеприимные, и мой муж Райан здесь, и мы отлично проводим время", — сказала она.
Журналисты обратились за информацией к представителям актеров, но те комментарии давать отказались, пишет People.
Слухи о женитьбе парочки косвенно подтверждает и новое фото Евы Мендес в ее Instagram. На фото она закрывает глаза рукой, на которой видно тату с фразой "де Гослинг".
Использование "de" или "of" в латиноамериканской культуре объединяет фамилию женщины с фамилией ее мужа после замужества, а это означает, что татуировка звезды может быть данью титулу "миссис Гослинг", пишет People.
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Мендес родилась в 1974 году в Майами в семье кубинских иммигрантов. Карьеру актрисы она начинала со съемок в рекламе, клипах, а также исполняла эпизодические роли в сериалах.
Мендес дебютировала в главной женской роли в фильме "Тренировочный день" (2001), снявшись в одном из эпизодов полностью обнаженной.
С 2007 года актриса состоит в отношениях с актером Райаном Гослингом. Пара воспитывает двух дочерей – Эсмеральду Амаду (2014) и Амаду Ли (2016).