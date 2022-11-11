Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2022
 
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Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом

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Michelle Andrade знает, с кем встречается Позитив, но молчит
Michelle Andrade знает, с кем встречается Позитив, но молчит
Фото: mishvirmish / Instagram

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade 10 ноября пришла на эфир YouTube-канала "Люкс ФМ" и расставила все точки над "і" в слухах о ее романе с артистом Алексеем Завгородним, больше известным как Позитив.

"Говорят, что у вас "шуры-муры" с Позитивом. Тем более он недавно сказал, что встречается с девушкой из своей сферы, которую знал до этого", – сказал ведущий Слава Демин.

"Мы с Позитивом? Никогда! Он очень крутой и нравится мне как брат. Но мы не вместе. Мы можем вместе работать в студии, петь песни, иногда выпить. Мы все очень близко дружим. Я, наверное, знаю, с кем он встречается, но не от меня должна идти эта информация", – ответила Andrade.

Контекст:

Michelle Andrade была артисткой продюсерского центра Mozgi Entertainment с 2016 года.

Позитив сотрудничал с продюсерским центром со времен группы "Время и Стекло", в которой до марта 2020 года он выступал вместе с певицей Надей Дорофеевой. После распада коллектива артисты занялись сольной карьерой.

Теги: Украина, шоу-бизнес, любовь, Michelle Andrade, Позитив
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