Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом

"Говорят, что у вас "шуры-муры" с Позитивом. Тем более он недавно сказал, что встречается с девушкой из своей сферы, которую знал до этого", – сказал ведущий Слава Демин.

"Мы с Позитивом? Никогда! Он очень крутой и нравится мне как брат. Но мы не вместе. Мы можем вместе работать в студии, петь песни, иногда выпить. Мы все очень близко дружим. Я, наверное, знаю, с кем он встречается, но не от меня должна идти эта информация", – ответила Andrade.