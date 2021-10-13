Мика Ньютон ответила российским поклонникам, почему не будет выступать в России

"Есть очень много вопросов из России, приеду ли я. Начнем с главного: я – украинка! И всегда жила в Украине. Я не люблю говорить о политике, но против того, что происходит между нашими странами. Я против войны! И считаю, что Крым – это Украина! Я уважаю всех своих поклонников, но в этом вопросе я принципиальная. И отказываюсь от концертов в России, включая корпоративы, уже много лет", – написала артистка.

Контекст:

В 2011 году Мика Ньютон (Оксана Гутцайт) представляла Украину на конкурсе "Евровидение", заняв четвертое место. В том же году певица переехала в Лос-Анджелес (США), чтобы записать англоязычный альбом, который так и не вышел.

После расторжения контракта Мика Ньютон решила сменить профессию и стать актрисой, начав заниматься с преподавателем по актерскому мастерству Иваной Чаббак. В это же время она подала документы на получение Green Card в качестве таланта. В ожидании документов певица зарабатывала на жизнь, преподавая вокал.

В феврале 2021 года певица призналась, что отказалась строить карьеру певицы в России после того, как у нее закончился контракт со звукозаписывающей компанией в Лос-Анджелесе, хотя инвесторы предложили ей хорошие условия.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.