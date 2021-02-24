Мика Ньютон: Мне предложили уехать в Россию, где я была очень популярной. Но я отказалась

По словам проживающей в США украинской певицы Мики Ньютон, в свое время инвесторы, с которыми она заключила контракт на запись альбома, предложили ей хорошие условия для выступлений в России.

Проживающая в США украинская певица и актриса Мика Ньютон в интервью, которое 24 февраля было опубликовано на сайте "Телеграф", заявила, что отказалась строить карьеру певицы в России после того, как у нее закончился контракт со звукозаписывающей компанией в Лос-Анджелесе.

"Альбом, над которым я уехала работать США, так и не вышел. А деньги, как я потом узнала, были потрачены. Тогда я начала вникать в финансовые вопросы и предоставила всю картину инвесторам, с которыми был контракт. Мне предложили уехать на хороший контракт в Россию, где в свое время я была очень популярной. Но я отказалась. Моя родная сестра, военнослужащая, воевала в АТО. Наша семья из Западной Украины. Я очень люблю свою страну, уважаю своих людей, свой родной Бурштын, где родилась и где живут мои родители. Какая Россия?" – рассказала певица.

По словам Мики Ньютон, отвергнув предложение выступать в России, она решила остаться в США и строить там карьеру актрисы. Мика Ньютон отметила, что сейчас снимается для рекламы известных американских брендов.

В 2011 году Мика Ньютон представляла Украину на конкурсе "Евровидение", заняв четвертое место. В том же году певица переехала в Лос-Анджелес (США), чтобы записать англоязычный альбом, который так и не вышел.

После расторжения контракта Мика Ньютон решила сменить профессию и стать актрисой, начав заниматься с преподавателем по актерскому мастерству Иваной Чаббак. В это же время она подала документы на получение Green Card в качестве таланта. В ожидании документов певица зарабатывала на жизнь, преподавая вокал.

В 2018 году артистка вышла замуж за актера Криса Сааведру, который сейчас является владельцем модельного агентства Saint Agency. О помолвке с ним Ньютон сообщила в сентябре 2017 года. По словам певицы, они познакомились в 2012 году на парковке возле супермаркета, но только год спустя состоялось их первое свидание.

В сентябре 2020 года певица призналась, что перенесла несколько операций после того, как у нее выявили рак яичника. По словам артистки, после выздоровления ей необходимо проходить осмотр каждые три месяца. Мика Ньютон подчеркнула, что мечтает родить ребенка, но не исключает, что может стать матерью благодаря усыновлению.