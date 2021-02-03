"У тебя киста, как ты не чувствуешь?" Мика Ньютон рассказала, как украинский врач диагностировала у нее рак яичников

Проживающая в США украинская певица Мика Ньютон призналась, что полученный опыт борьбы с раком подтолкнул ее на мысль создать в Украине фонд, который будет помогать взрослым людям с онкозаболеваниями.

Проживающая в США украинская певица Мика Ньютон 3 февраля в эфире "1+1" сообщила, что рак яичников в ей диагностировали украинские, а не американские врачи.

По словам певицы, когда в 2019 году она была госпитализирована, медики в Лос-Анджеле посоветовали ей соблюдать диету.

"И я приехала в Украину, пошла к хорошему врачу. Это был гинеколог. Она говорит: "Боже, давно не видела таких здоровых женщин". Она делает УЗИ и говорит: "У тебя киста, как ты ее не чувствуешь?" – поделилась воспоминаниями артистка.

Певица сообщила, что перепроверяла результаты биопсии в трех разных клиниках, так как не могла поверить в свой диагноз, а когда он подтвердился, начала искать онколога в США. При этом первую операцию ей провели в Украине.

"Очень качественно сделали. У нас есть специалисты, нашим врачам просто не хватает финансирования, оборудования. Наши врачи просто выживают", – заявила она.

Мика Ньютон призналась, что сейчас проверяется каждые три месяца.

"Так будет еще три года, и потом еще два [года] – раз в полгода, чтобы, не дай бог, ничего не вернулось", – сообщила она.

Певица заявила, что полученный опыт подтолкнул ее на мысль создать в Украине фонд, который будет помогать взрослым украинцам бороться с раком.

"У нас много помогают детям, но мало помогают взрослым. А если не помогать взрослым, кто будет помогать детям?" – подытожила она.

Мика Ньютон (настоящее имя Оксана Грицай) родилась в 1986 году в городе Бурштын Ивано-Франковской области.

В 2011 году она представляла Украину на конкурсе "Евровидение", заняв четвертое место. В том же году певица переехала в США.

В 2018 году артистка вышла замуж за владельца американского модельного агентства Saint Agency Криса Сааведру. О помолвке с ним Ньютон сообщила в сентябре 2017 года.

В сентябре 2020 года певица призналась, что перенесла несколько операций после того, как у нее выявили рак яичника. По словам артистки, чтобы полностью победить болезнь, ей понадобится пять лет.