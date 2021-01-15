"Случилось чудо!" Мика Ньютон, у которой в 2019 году выявили онкологию, получила новые результаты анализов

Проживающая в США украинская певица Мика Ньютон, которая борется с раком яичников, заявила, что врачи-онкологи не могли поверить ее новым результатам анализов. Певица называет случившееся чудом и призывает никогда не отказываться от своей мечты.

Проживающая в США 34-летняя украинская певица Мика Ньютон 15 января в Instagram сообщила, что у нее появился шанс забеременеть после того, как около года назад врачи диагностировали у нее рак яичников третьей стадии.

"Они сказали, что мне понадобится 12 курсов химиотерапии, и самой душераздирающей новостью было то, что я никогда не смогу родить", – рассказала певица.

Она призналась, что не может описать словами все, через что пришлось пройти, но полученные недавно результаты анализов дали надежду, что она сможет родить ребенка.

"Случилось чудо! Пришли анализы, и у меня была первая стадия, так что в один прекрасный день у меня еще будет шанс забеременеть! Никогда не отказывайтесь от своей мечты. Молитвы и положительные мысли исцеляют! Три онколога, которые были на операции, не поверили результатам анализов! Я знаю одно: если вы примете все в своей жизни как урок, а не как наказание, вы будете вознаграждены. Никогда не переставайте мечтать!" – подытожила она.

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В 2011 году Мика Ньютон представляла Украину на конкурсе "Евровидение", заняв четвертое место. В том же году певица переехала в США.

В 2018 году артистка вышла замуж за владельца американского модельного агентства Saint Agency Криса Сааведру. О помолвке с ним Ньютон сообщила в сентябре 2017 года.

В сентябре 2020 года певица призналась, что перенесла несколько операций после того, как у нее выявили рак яичника. По словам артистки, чтобы полностью победить болезнь, ей понадобится пять лет. "Первые три года – самые такие... Никогда не знаешь, вернется или не вернется. Но я считаю, как себя настроишь, так и будет", – подытожила она тогда.