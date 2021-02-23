Мика Ньютон рассказала, как познакомилась с мужем-американцем

По словам проживающей в США украинской певицы Мики Ньютон, она в течение года не отвечала на сообщения, которые получала по электронной почте от своего будущего мужа.

Мика Ньютон и Сааведра поженились в 2018 году Фото: mikanewton / Instagram

Проживающая в США украинская певица Мика Ньютон в интервью программе "Зірковий шлях", которая 22 февраля вышла на канале "Украина", рассказала, что со своим будущим мужем, владельцем американского модельного агентства Saint Agency Крисом Сааведрой познакомилась на парковке возле супермаркета.

"Слышу, кто-то бежит за мной. Он говорит: "Дай мне телефон". Я думаю: "Никакой телефон он у меня не получит", – поделилась воспоминаниями артистка.

По словам певицы, в тот раз она дала будущему мужу адрес электронной почты, но на письма не отвечала в течение года. Со временем подписавшись на страницу Мики Ньютон в Instagram, Сааведра понял, что она любит панд.

"Он просто прислал панду и сказал: "Эта панда очень грустная, потому что мы до сих пор с тобой не попили кофе". Думаю: "Ладно, схожу по приколу", – описала события артистка.

По словам Мики Ньютон, спустя четыре месяца после первого свидания Сааведра пригласил ее в кино, а вскоре сделал предложение.

В 2011 году Мика Ньютон представляла Украину на конкурсе "Евровидение", заняв четвертое место. В том же году певица переехала в США.

В 2018 году артистка вышла замуж за Сааведру. О помолвке с ним Ньютон сообщила в сентябре 2017 года.