"Милфа", "Это порода!" Шэрон Стоун позировала с широко разведенными ногами и показала пышную грудь

Шэрон Стоун поделилась снимком, который был сделан в 2020 году Фото: sharonstone / Instagram

Образ Стоун на фото дополнили шелковая блуза и желтые туфли.

В подписи актриса указала, что фото было сделано в 2020 году.

"Эти ноги", – прокомментировала paulinaporizkov.

"Милфа, но это так красиво", – написал leshamazurenko_mav.

"Это порода!" – отреагировала alicekmsh.

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