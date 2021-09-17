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17 сентября, 2021
 
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"Милиционер-миллионер, у него, серьезно, много дел". Проект Бардаша – группа "Коррупция" – презентовала трек о "человеке из органов". Аудио

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Новая композиция от фронтмена группы "Коррупция" Крупина рассказывает о тяжелых внутренних переживаниях защитников отечества
Новая композиция от фронтмена группы "Коррупция" Крупина рассказывает о тяжелых внутренних переживаниях защитников отечества
Фото: corruption.official / Instagram

Проект украинского продюсера Юрия Бардаша, группа "Коррупция" 17 сентября в Instagram презентовала новый трек под названием "Милиционер".

овый сингл – рассуждение на тему настоящих чувств наших блюстителей закона. Новая композиция от фронтмена группы "Коррупция" Миши Крупина рассказывает о тяжелых внутренних переживаниях защитников отечества. Пускай внешне мы всегда предвзяты к правоохранительным органам, но ведь вполне возможно, что за черной униформой скрываются ранимые и трепетные чувства настоящего милиционера", – говорится в релизе. 

"Милиционер-миллионер, у него, серьезно, много дел", – поет на обнародованном ролике Крупин куплет из песни.

Прослушать композицию можно на всех музыкальных площадках, включая Apple Music.



Контекст:

Группа "Коррупция" была создана экс-лидер группы "Грибы"в 2019 году. Ее фронтменом стал харьковский музыкант Михаил Крупин.

Теги: милиция, аудио, Юрий Бардаш, продюсер, группа Коррупция
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