"Милиционер-миллионер, у него, серьезно, много дел". Проект Бардаша – группа "Коррупция" – презентовала трек о "человеке из органов". Аудио

Новая композиция от фронтмена группы "Коррупция" Крупина рассказывает о тяжелых внутренних переживаниях защитников отечества Фото: corruption.official / Instagram

"Новый сингл – рассуждение на тему настоящих чувств наших блюстителей закона. Новая композиция от фронтмена группы "Коррупция" Миши Крупина рассказывает о тяжелых внутренних переживаниях защитников отечества. Пускай внешне мы всегда предвзяты к правоохранительным органам, но ведь вполне возможно, что за черной униформой скрываются ранимые и трепетные чувства настоящего милиционера", – говорится в релизе.

"Милиционер-миллионер, у него, серьезно, много дел", – поет на обнародованном ролике Крупин куплет из песни.

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Прослушать композицию можно на всех музыкальных площадках, включая Apple Music.







