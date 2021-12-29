Милли Бобби Браун подтвердила свой роман с сыном Джона Бон Джови

О романе Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови стало известно в июне 2021 года Фото: jakebongiovi /Instagram

"Счастливых праздников", – подписала она фото, которое собрало больше 5 млн лайков.

Подписчики начали интересоваться в комментариях, с кем Браун позирует в кадре, и только спустя несколько дней отгадали личность парня.

"Сын Джона Бон Джови", – написала carolvolasinavicius.

"Я предпочитаю Джона Бон Джови", – прокомментировала stefinsleaze.

"Как мило! Он похож на своего отца", – отреагировала kimdl_1119.

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