Милли Бобби Браун подтвердила свой роман с сыном Джона Бон Джови

"Счастливых праздников", – подписала она фото, которое собрало больше 5 млн лайков.
Подписчики начали интересоваться в комментариях, с кем Браун позирует в кадре, и только спустя несколько дней отгадали личность парня.
"Сын Джона Бон Джови", – написала carolvolasinavicius.
"Я предпочитаю Джона Бон Джови", – прокомментировала stefinsleaze.
"Как мило! Он похож на своего отца", – отреагировала kimdl_1119.
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Милли Бобби Браун – британская актриса, модель и продюсер, родившаяся в Испании и выросшая в Великобритании. Известность получила после одной из главных ролей в сериале "Очень странные дела". Также снялась в фильме "Энола Холмс", сыграв сестру Шерлока Холмса.
О романе Браун с сыном рок-музыканта Бон Джови стало известно в июне 2021 года.
До Джейка Бон Джови Милли встречалась с 17-летним английским регбистом Джозефом Робинсоном, который является сыном знаменитого спортсмена и участника сборной Англии по регби Джейсона Робинсона.