Бульвар Шоубиз
 
29 декабря, 2021
 
Новости

Милли Бобби Браун подтвердила свой роман с сыном Джона Бон Джови

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О романе Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови стало известно в июне 2021 года
О романе Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови стало известно в июне 2021 года
Фото: jakebongiovi /Instagram

17-летняя британская актриса и модель Милли Бобби Браун 25 декабря на своей странице в Instagram опубликовала селфи, на котором запечатлена вместе с 19-летним Джейком – сыном американского музыканта и основателя рок-группы Bon Jovi Джона Бон Джови.

"Счастливых праздников", – подписала она фото, которое собрало больше 5 млн лайков.

Подписчики начали интересоваться в комментариях, с кем Браун позирует в кадре, и только спустя несколько дней отгадали личность парня.

"Сын Джона Бон Джови", – написала carolvolasinavicius.

"Я предпочитаю Джона Бон Джови", – прокомментировала stefinsleaze.

"Как мило! Он похож на своего отца", – отреагировала kimdl_1119.

Контекст:

Милли Бобби Браун – британская актриса, модель и продюсер, родившаяся в Испании и выросшая в Великобритании. Известность получила после одной из главных ролей в сериале "Очень странные дела". Также снялась в фильме "Энола Холмс", сыграв сестру Шерлока Холмса.

О романе Браун с сыном рок-музыканта Бон Джови стало известно в июне 2021 года.

До Джейка Бон Джови Милли встречалась с 17-летним английским регбистом Джозефом Робинсоном, который является сыном знаменитого спортсмена и участника сборной Англии по регби Джейсона Робинсона.

Теги: селфи, Bon Jovi, актриса, модель, Милли Бобби Браун
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
Алина ГРЕЧАНАЯ
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Развелась – похорошела", "Сразу видно – в поиске". Бывшая жена Прилучного показала родинку на груди и повиляла перед объективом попой
"Развелась – похорошела", "Сразу видно – в поиске". Бывшая жена Прилучного показала родинку на груди и повиляла перед объективом попой
  "Мы росли в очень бедной семье, спали, как шпроты. Грязнули". Ведущий Салем рассказал, каким было его детство в Ливане, на родине отца
  "Мы росли в очень бедной семье, спали, как шпроты. Грязнули". Ведущий Салем рассказал, каким было его детство в Ливане, на родине отца
"Эта мама – это что-то", "Такая большая стала". Каменских выложила в сеть фото с Сердючкой и ее мамой
"Эта мама – это что-то", "Такая большая стала". Каменских выложила в сеть фото с Сердючкой и ее мамой
Милли Бобби Браун подтвердила свой роман с сыном Джона Бон Джови
Милли Бобби Браун подтвердила свой роман с сыном Джона Бон Джови
"Сисюнечка". У Кунаки во время съемки на пляже выпала грудь из декольте
"Сисюнечка". У Кунаки во время съемки на пляже выпала грудь из декольте
"У Златы есть грудь", "Как всегда, прекрасна и секси". Огневич засветила бюст в откровенном декольте
"У Златы есть грудь", "Как всегда, прекрасна и секси". Огневич засветила бюст в откровенном декольте
"Попытаюсь наладить личную жизнь". Стриптизер Суровцев полностью оголился в кадре, показав мускулистое тело
"Попытаюсь наладить личную жизнь". Стриптизер Суровцев полностью оголился в кадре, показав мускулистое тело
"Филя, не смешно", "Деменция наступает". Киркоров показал, как укачивает на руках орущего Баскова
"Филя, не смешно", "Деменция наступает". Киркоров показал, как укачивает на руках орущего Баскова
Модель Крисси Тейген показала, как выглядят ее брови после пересадки
Модель Крисси Тейген показала, как выглядят ее брови после пересадки
  "Обожаю лысых. У них головы похожи на члены". Гладившая лысину Потапа Полякова рассказала, какие мужчины ей нравятся
  "Обожаю лысых. У них головы похожи на члены". Гладившая лысину Потапа Полякова рассказала, какие мужчины ей нравятся
"Сиськи, как вымя", "Я вижу твой сосок". Голая дочь Болдуина и Бейсингер позировала в ванне
"Сиськи, как вымя", "Я вижу твой сосок". Голая дочь Болдуина и Бейсингер позировала в ванне
"Уф-ф-ф, мамочка", "Самая горячая женщина в мире". 63-летняя Мадонна раздвинула ноги и задрала платье
"Уф-ф-ф, мамочка", "Самая горячая женщина в мире". 63-летняя Мадонна раздвинула ноги и задрала платье
  "Я пробовал фен, грибы, каннабис". Melovin признался, что во время карантина начал употреблять наркотики
  "Я пробовал фен, грибы, каннабис". Melovin признался, что во время карантина начал употреблять наркотики
В сеть попали фото Ирины Шейк с дочерью от Брэдли Купера на прогулке в Нью-Йорке
В сеть попали фото Ирины Шейк с дочерью от Брэдли Купера на прогулке в Нью-Йорке
"Ох, какая конфетка", "Очень похорошела". Звезда "Сватов" Кошмал восхитила поклонников пикантными снимками без бюстгальтера
"Ох, какая конфетка", "Очень похорошела". Звезда "Сватов" Кошмал восхитила поклонников пикантными снимками без бюстгальтера
Родион, Лука, Нил и другие. 10 украинских знаменитостей, которые в 2021 году стали родителями
Родион, Лука, Нил и другие. 10 украинских знаменитостей, которые в 2021 году стали родителями
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS