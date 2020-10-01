Миронова впервые показала лицо годовалого сына

По словам российской актрисы Марии Мироновой, дочери советского артиста Андрея Миронова, первый год жизни ее младшего сына пролетел очень быстро.

Российская актриса Мария Миронова впервые опубликовала в сети фото младшего сына, которому 1 октября исполнился год.

"Любовь моя, вот уже год, как ты пришел в этот мир!! Он пролетел так быстро и так неимоверно насыщенно благодаря тебе", – написала актриса.

Мария Миронова – дочь советской актрисы Екатерины Градовой и актера Андрея Миронова. Она родилась в 1973 году в Москве.

О рождении второго сына Федора Миронова сообщила в начале октября 2019 года. Имя отца ребенка актриса не афиширует.

У Мироновой есть старший сын Андрей, которого она родила в 1992 году в браке с бизнесменом Игорем Удаловым.