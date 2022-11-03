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03 ноября, 2022
 
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"Мисс Аргентина" женилась на "Мисс Пуэрто-Рико"

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До свадьбы королевы красоты встречались два года
До свадьбы королевы красоты встречались два года
Фото: marianajvarela / Instagram

26-летняя обладательница титула "Мисс Аргентина 2019" Мариана Варела женилась на 22-летней победительнице конкурса "Мисс Пуэрто-Рико 2019" Фабиоле Валентин. Об этом девушки рассказали в совместном посте в Instagram.

"После того, как мы скрывали наши отношения, открыли им двери в особый день", – написали они, опубликовав видео с самыми яркими моментами их двухлетних отношений.

Пара зарегистрировала брак в Пуэрто-Рико 28 октября, сообщает CNN.

Мариана Варела и Фабиола Валентин познакомились на конкурсе Miss Grand International 2020 в Таиланде, где они представляли Аргентину и Пуэрто-Рико соответственно. Попав в топ-10 конкурса, две королевы красоты остались близкими друзьями в социальных сетях. Чего фанаты не знали, так это того, что они все время тайно встречались, пишет сайт.

Теги: Таиланд, Аргентина, конкурс, свадьба, мода и красота, Пуэрто-Рико
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