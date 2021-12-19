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19 декабря, 2021
 
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"Мистер Биг – это же наша молодость". Теона Контридзе рассказала, как пережила потерю героя "Секса в большом городе"

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Контридзе: Биг это мальчик, который потрепал нам нервы
Контридзе: Биг – это мальчик, который потрепал нам нервы
Фото: teonakontridze / Instagram

Грузинская джазовая певица Теона Контридзе 19 декабря на своей странице в Instagram опубликовала видео, в котором рассказала, что думает по поводу смерти мистера Бига в продолжении телесериала "Секс в большом городе".

"Коля заходит, а я зареванная лежу. Он спрашивает: "Что случилось?" А я ему: "Закрой двери! Бига хороним". Все! Бига моего хоронили. Бига, моего Бига. Провал, прокол, просер. Я не знаю. Сценарий – дно, днище. Я не знаю, как это можно было так? Это такой удар. Биг – это же наша молодость. Биг – это мальчик, который потрепал нам нервы", – пересказала певица диалог со своим мужем Николаем Клоповым.

Контекст:

Контридзе родилась 23 января 1977 года в Тбилиси. Певица выступала на одной сцене с итальянским певцом Эросом Рамазотти и британским музыкантом Брайаном Ферри.

Контридзе замужем за Николаем Клоповым. Пара воспитывает общего сына, а также дочь, которую певица родила от участника российского проекта "Фабрика звезд" Юрия Титова.

8 декабря 2021 года вышло продолжение телесериала "Секс в большом городе", в котором показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. Сериал состоит из 10 эпизодов.

Теги: смерть, видео, сериал, джаз, певица
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