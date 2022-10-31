"Мне очень страшно". Малахова высказалась о ненависти к врагам

"Меня очень беспокоит, что за плащом невидимки, сшитым из украинского языка и желания убийств россиян, можно спрятать простое желание ненавидеть. Что за ПТСР можно выдавать страшные грехи, а за патриотизмом – скрывать ужасающие вещи, которые совершаются против нашей страны. Ежедневно я чувствую, как люди буллят тех, кто имеет другие мысли, ежеминутно я боюсь, что ненависть развилась до таких масштабов, что это настоящий тренд. Не дай бог, сказать, что тебе страшно от того, как люди смеются над трупами, не дай бог, сказать, что там людям тоже плохо. Мне очень страшно", – написала она.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Даша Малахова (@dashamalakhova)