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31 октября, 2022
 
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"Мне очень страшно". Малахова высказалась о ненависти к врагам

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Даша Малахова развивает свою экоферму в Полтавской области
Даша Малахова развивает свою экоферму в Полтавской области
Фото: dashamalakhova / Instagram

Украинская актриса, телеведущая, а теперь еще и фермерша Даша Малахова 31 октября в своем Instagram поделилась мыслями о ненависти к своим врагам.

"Меня очень беспокоит, что за плащом невидимки, сшитым из украинского языка и желания убийств россиян, можно спрятать простое желание ненавидеть. Что за ПТСР можно выдавать страшные грехи, а за патриотизмом – скрывать ужасающие вещи, которые совершаются против нашей страны. Ежедневно я чувствую, как люди буллят тех, кто имеет другие мысли, ежеминутно я боюсь, что ненависть развилась до таких масштабов, что это настоящий тренд. Не дай бог, сказать, что тебе страшно от того, как люди смеются над трупами, не дай бог, сказать, что там людям тоже плохо. Мне очень страшно", – написала она.

Теги: Россия, Украина, Даша Малахова, российские оккупанты
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