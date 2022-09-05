"Многие хотят быть Нельсоном Манделой". Внук экс-президента ЮАР раскритиковал жену принца Гарри после ее интервью американскому журналу

По словам жены принца Гарри, это сравнение она услышала в 2019 году, спустя год после своей свадьбы, от южноамериканского актера, имени которого называть не стала. Она отметила, что этот человек принимал участие в мюзикле "Король Лев". Цитируя его, герцогиня Сассекская заявила, что граждане ЮАР в день ее свадьбы радовались так же, как радовались в 1994 году освобождению Манделы из тюрьмы.
Внук Манделы, депутат Африканского национального конгресса Цвеливелили Мандела в комментарии Mail Online раскритиковал слова жены принца Гарри, упомянувшей его деда.
Он подчеркнул, что достижения Нельсона Манделы, которого "чествовали за победу над колониализмом и режимом жестокого апартеида в Южной Африке", несравнимы со свадьбой герцогини Сассекской с "белым принцем".
По словам Цвеливелили Манделы, "многие хотят быть Нельсоном Манделой", подражая ему или сравнивая себя с ним, но для начала этим людям стоить изучать, за что он боролся, и самим быть готовыми встать на защиту этих ценностей.
Нельсон Мандела стал первым темнокожим президентом Южной Африки и возглавлял государство с мая 1994 года по июнь 1999 года. За борьбу против режима апартеида Мандела провел 27 лет в тюрьме. В 1993 году он был удостоен Нобелевской премии мира.
Нельсон Мандела умер 5 декабря 2013 года на 96-м году жизни в своем доме в пригороде Йоханнесбурга Хоутон Эстейт в кругу семьи.
Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США. Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.