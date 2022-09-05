Бульвар Шоубиз
 
06 сентября, 2022
 
Новости

"Многие хотят быть Нельсоном Манделой". Внук экс-президента ЮАР раскритиковал жену принца Гарри после ее интервью американскому журналу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году
Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году
Фото: ЕРА

Герцогиня Сассекская Меган, чья мать Дория Рэгланд является афроамериканкой, в интервью американскому журналу The Cut сопоставила свое замужество с британским принцем Гарри с освобождением экс-президента ЮАР Нельсона Манделы из тюрьмы.

По словам жены принца Гарри, это сравнение она услышала в 2019 году, спустя год после своей свадьбы, от южноамериканского актера, имени которого называть не стала. Она отметила, что этот человек принимал участие в мюзикле "Король Лев". Цитируя его, герцогиня Сассекская заявила, что граждане ЮАР в день ее свадьбы радовались так же, как радовались в 1994 году освобождению Манделы из тюрьмы.

Внук Манделы, депутат Африканского национального конгресса Цвеливелили Мандела в комментарии Mail Online раскритиковал слова жены принца Гарри, упомянувшей его деда.

Он подчеркнул, что достижения Нельсона Манделы, которого "чествовали за победу над колониализмом и режимом жестокого апартеида в Южной Африке", несравнимы со свадьбой герцогини Сассекской с "белым принцем".

По словам Цвеливелили Манделы, "многие хотят быть Нельсоном Манделой", подражая ему или сравнивая себя с ним, но для начала этим людям стоить изучать, за что он боролся, и самим быть готовыми встать на защиту этих ценностей.

Контекст:

Нельсон Мандела стал первым темнокожим президентом Южной Африки и возглавлял государство с мая 1994 года по июнь 1999 года. За борьбу против режима апартеида Мандела провел 27 лет в тюрьме. В 1993 году он был удостоен Нобелевской премии мира.

Нельсон Мандела умер 5 декабря 2013 года на 96-м году жизни в своем доме в пригороде Йоханнесбурга Хоутон Эстейт в кругу семьи.

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США. Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Теги: Нельсон Мандела, принц Чарльз, скандал, Меган Маркл
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Критик России, фанат пиццы, защитница прав женщин. Что известно о новом премьер-министре Великобритании Трасс
Критик России, фанат пиццы, защитница прав женщин. Что известно о новом премьер-министре Великобритании Трасс
  Командир белорусского полка ВСУ Прохоров: Было такое, что мы с Зеленским у одного костра сидели. Немножечко закусились с президентом на том, что с Россией никакой дипломатии не может быть
  Командир белорусского полка ВСУ Прохоров: Было такое, что мы с Зеленским у одного костра сидели. Немножечко закусились с президентом на том, что с Россией никакой дипломатии не может быть
Алеся БАЦМАН
Основатель ФК "Луганочка" Никишин: Нам сегодня просто нужна крыша над головой. Ситуация такая, что мы – бомжи
Основатель ФК "Луганочка" Никишин: Нам сегодня просто нужна крыша над головой. Ситуация такая, что мы – бомжи
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 