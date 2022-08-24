На Spotify вышел первый подкаст жены принца Гарри. Гостей эфира стала ее подруга Уияльмс, они обсудили двойные стандарты в обществе

"Мне понравилось обсуждать так много важных тем с моей дорогой подругой Меган, Подкаст уже вышел, и его стоит послушать, особенно если вы амбициозны", – написала Уияльмс.
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Анонс первого выпуска также опубликован на странице платформы в Instagram и размещен на официальном сайте благотворительного фонда принца Гарри и его жены Меган.
Издание The New York Times отмечает, что во время диалога герцогиня Сассекская обсудила с Уильямс тему феминизма и высказалась о двойных стандартах по отношению к женщинам.
В частности, они отметили, что если речь идет о карьерных амбициях мужчины, то его называют целеустремленным, а женщину в такой же ситуации называют эгоистичной.
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Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США. Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.