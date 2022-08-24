На Spotify вышел первый подкаст жены принца Гарри. Гостей эфира стала ее подруга Уияльмс, они обсудили двойные стандарты в обществе

"Мне понравилось обсуждать так много важных тем с моей дорогой подругой Меган, Подкаст уже вышел, и его стоит послушать, особенно если вы амбициозны", – написала Уияльмс.

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Анонс первого выпуска также опубликован на странице платформы в Instagram и размещен на официальном сайте благотворительного фонда принца Гарри и его жены Меган.

Издание The New York Times отмечает, что во время диалога герцогиня Сассекская обсудила с Уильямс тему феминизма и высказалась о двойных стандартах по отношению к женщинам.

В частности, они отметили, что если речь идет о карьерных амбициях мужчины, то его называют целеустремленным, а женщину в такой же ситуации называют эгоистичной.

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