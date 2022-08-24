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24 августа, 2022
 
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На Spotify вышел первый подкаст жены принца Гарри. Гостей эфира стала ее подруга Уияльмс, они обсудили двойные стандарты в обществе

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Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года
Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года
Фото: ЕРА

Героиней первого подкаста жены принца Гарри Меган под названием Archetypes для стриминговой платформы Spotify стала ее подруга, американская теннисистка Серена Уильямс. Об этом спортсменка сообщила 23 августа на своей странице в Instagram, разместив совместное фото с герцогиней Сассекской.

"Мне понравилось обсуждать так много важных тем с моей дорогой подругой Меган, Подкаст уже вышел, и его стоит послушать, особенно если вы амбициозны", – написала Уияльмс.

Анонс первого выпуска также опубликован на странице платформы в Instagram и размещен на официальном сайте благотворительного фонда принца Гарри и его жены Меган.

Издание The New York Times отмечает, что во время диалога герцогиня Сассекская обсудила с Уильямс тему феминизма и высказалась о двойных стандартах по отношению к женщинам.

В частности, они отметили, что если речь идет о карьерных амбициях мужчины, то его называют целеустремленным, а женщину в такой же ситуации называют эгоистичной.

Контекст:

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США. Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Теги: Серена Уильямс, принц Гарри, Меган Маркл, герцогиня Сассекская Меган
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